Del Genio: "Garcia inadatto? lo deve dire De Laurentiis! Perchè mettere Zerbin e non Simeone?"

Il collega Carlo Alvino ha condiviso un lungo post attraverso i suoi canali social all'indomani della brutta prestazione del Napoli contro il Genoa:

1) Se Garcia non si dimostra l'allenatore giusto per il Napoli, dopo mea culpa deve dirlo De Laurentiis.

2) Condizione atletica, cali di concentrazione, poca determinazione perché distratti dalla Champions: motivazioni del tecnico che non sono reale assunzione di responsabilità, avrebbe dovuto parlare di organizzazione difensiva carente e serie problematiche in fase di sviluppo durante un lungo ma non produttivo possesso palla. Avrebbe dovuto parlare semplicemente di tattica.

3) Sento parlare di sostituzioni e cambio modulo indovinati: non sono d'accordo. Il Napoli ha giocato male 97 minuti su 97 solo che avendo grandi qualità tecniche ha piazzato due grandi giocate nei due gol, solo questo. Poi , a proposito di cambi, mi chiedo se sul 2-2 non era possibile spostare per 5 minuti Raspadori e inserire Simeone che qualcosa quando entra produce sempre invece di Zerbin che in un tentativo di arrembaggio finale in spazi stretti non c'entra nulla.

Forza Napoli.