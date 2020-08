De Luca furioso: "Riapertura scuola accavallata con le elezioni, scelta demenziale e irresponsabile da Roma"

Notizie fase 3 - Riapertura scuole ed elezioni, messaggio polemico del governatore Vincenzo De Luca attraverso il proprio profilo Facebook.

Ecco quanto si legge:

Per convenienza della POLITICA POLITICANTE, a Roma si è deciso di accavallare la data di inizio del nuovo anno scolastico con quella delle elezioni: una scelta assolutamente DEMENZIALE e IRRESPONSABILE. Purtroppo è andata così. Noi non ci faremo distrarre dalle chiacchiere. Siamo impegnati a garantire il ritorno a scuola dei nostri ragazzi in tutta tranquillità e sicurezza. E questa sarà la nostra priorità delle prossime settimane.