Ultime news SSC Napoli - Con una foto postata via Twitter, il presidente De Laurentiis racconta la serata che sta vivendo questa sera e svela una notizia cinematografica:

"Serata di entusiasmo all’Hotel De La Poste di Cortina a 40 anni dall’uscita di “Vacanze di Natale”. Il 30 dicembre, solo per un giorno, il film tornerà nelle sale in tutta Italia in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema".