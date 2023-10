Ultime news SSC Napoli - Ha fatto il giro del web l'esultanza della coppia Raspadori-Politano al gol dell'esterno azzurro in Verona-Napoli, con DAZN che ha scherzato sui social paragonandolo ad una storica esultanza:

"Politano-Raspadori is the new Ronaldo-Moriero".

Ecco il tweet: