Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha riasciato alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social:

"Napoli, Osimhen si è scusato con Garcia e compagni dopo l'episodio di Bologna, per cui non sarà multato. L'attaccante ha anche chiarito con i dirigenti dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Stasera sarà a disposizione per la sfida contro l'Udinese".