Gennaro Gattuso, ha concesso un giorno di riposo agli azzurri dopo la bella vittoria di Genova. Eljif Elmas, autore di un'ottima partita contro i rossoblù, ne ha approfittato per godersi una giornata in barca nello splendido mare di Capri. Il centrocampista azzurro ha anche condiviso una foto su Instagram per i suoi follower.

Guarda la foto in allegato!