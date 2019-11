Il collega Riccardo Cucchi ha commentato su Twitter le decisioni del presidente De Laurentiis in merito all'ammutinamento dei suoi giocatori:

"Sinceramente è difficile dare torto a De Laurentiis. Formalmente ha tutte le ragioni per multare i calciatori. Il problema è cosa rimarrà del Napoli e dei suoi obiettivi sportivi se la situazione non sarà sanata e si tornerà a remare tutti in una direzione".