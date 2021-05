Crotone, Ounas saluta: "Peccato non aver giocato mai avanti ai tifosi, ringrazio tutti...in bocca al lupo!" [FOTO]

Calciomercato Napoli - Termina il prestito di Adam Ounas al Crotone con l'agerino che torna a Napoli. Intanto, sui social, è arrivato il messaggio del calciatore per il club dei calabresi: "E il tempo di darvi un grande saluto a tutti, peccato che non ho mai giocato davanti ai tifosi... Voglio ringraziare tutti miei compagni, i magazzinieri , tutte e due i mister con loro staff, la società, il direttore, il presidente e i tifosi per vostra fiducia e vostro aiuto un abbraccio forte e bocca al lupo a tutti".