Auletta: "Slittato l'incontro tra la Lega Serie A e l'AIC sul taglio stipendi, si va verso scelte autonome dei club"

Il giornalista Antonello Auletta ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite la sua pagina Facebook:

"L'incontro tra la Lega di Serie A e l'Assocalciatori per discutere sul taglio degli stipendi durante l'emergenza Coronavirus è slittato anche oggi. Tutti speravano in un accordo collegiale, ma l'impressione è che i club debbano risolvere la questione in maniera autonoma. Molti presidenti hanno anche chiesto lumi alla Fifa, che però ha ribadito di non avere potere in merito. Dopo la Juventus, sembra che anche l'Inter abbia trovato un accordo con i propri tesserati. Ci arriverà pure il Napoli, anche se gli azzurri avranno bisogno di più tempo. Infatti gli stipendi dei giocatori del Napoli sono regolati da contratti depositati in Lega e da scritture private".