Crisi Napoli, il piccolo tifoso azzurro in lacrime al San Paolo dopo il fischio finale [VIDEO]

Il Napoli è in crisi, brutta la sconfitta contro il Bologna per 2-1 in rimonta per la squadra di Mihajlovic. E al termine del match, per la squadra di Carlo Ancelotti, sono arrivati i fischi, più convinti e forti di quelli arrivati dopo Napoli-Genoa 0-0, post-ammutinamento.

Ma non solo, perchè sul web sono apparse anche le immagini di un piccolo tifoso azzurro, che al termine del match allo stadio San Paolo, ha pianto versando le lacrime per la sconfitta. Consolato, infine, dalla madre.

Clicca su play per guardare il video: