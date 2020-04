Coronavirus, splendido gesto dell'ex azzurro Sepe e sua moglie: spese alimentari e uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà economiche [VIDEO]

Ultimissime Napoli - In questo momento difficile per tutti gli italiani, specialmente per chi si trova in difficoltà economiche, in queste settimane abbiamo visto tante iniziative solidali. Tra queste c'è anche quella di Luigi Sepe e sua moglie Annalaura: entrambi hanno provveduto a fare spese alimentari alle famiglie più bisognose di Torre del Greco e non solo. Inoltre stamattina hanno consegnato tante uova di Pasqua ai bambini dei nuclei familiari più in difficoltà. In allegato il video postato sui social dalla moglie dell'ex portiere del Napoli.