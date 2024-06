Conte-De Laurentiis, cena a Roma da Rinaldi: lo scatto nel ristorante | FOTO

Hanno visto un po' di Italia-Turchia e riletto rapidamente il contratto, ma ormai è tutto pronto per l'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore della SSC Napoli. Ecco lo scatto, con i proprietari di Rinaldi al Quirinale, ristorante dove hanno cenato De Laurentiis e il tecnico dei partenopei solo da ufficializzare. Presente anche l'ad Chiavelli, oltre a Sinicropi-Lombardo per quanto riguarda la dirigenza del club azzurro.

"GRAZIE DI AVERCI SCELTO PER DARE INZIO A QUESTA NUOVA AVVENTURA", scrive il locale che posta lo scatto.

Ecco la foto: