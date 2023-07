Coldplay da brividi: "Ecco perché abbiamo scelto Napoli, una canzone ci ha stregato!" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Paolo Sorrentino, i romanzi di Elena Ferrante, Maradona e la magia che si respira a Napoli: ecco perchè i Coldplay si sono innamorati di Napoli e hanno deciso di fare il primo show italiano lì. A raccontarlo, è Chris Martin dei Coldplay a Radio 105, poco prima dell’ultimo show allo Stadio San Siro di Milano:

"Lascia che ti racconti la storia perché suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo, soprattutto per i romanzi di Elena Ferrante, per i film di Paolo Sorrentino, per quel sentimento... Per Maradona... E per tutto. Dicevamo sempre “dobbiamo andare lì”. Per qualche ragione non l'abbiamo fatto. Stavamo guardando un film qualche tempo fa, ed è iniziata “Napule è” di Pino Daniele e ho pensato: Questa canzone è incredibile.

Così ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: Dobbiamo iniziare il tour a Napoli, proprio per quella canzone. Noi amiamo suonare ovunque, lì è stato speciale e dobbiamo tornarci. Abbiamo suonato lì per quella canzone, volevamo cantarla. È davvero bella, anche se non parli italiano ti piace, arriva direttamente al cuore. Alcune canzoni che parlano di un posto sono nazionaliste e spaventose, questa invece no, emoziona".