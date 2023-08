Cm.it, Giordano: "Zielinski, situazione particolare. Gabri Veiga più vicino di quanto sembra"

Notizie Calcio Napoli - Il collega di calciomercato.it, Marco Giordano ha commentato tramite i suoi canali social la situazione Piotr Zielinski:

"Quella di Zielinski è una vicenda intima e particolare. La sua famiglia sta dicendo no a 50 milioni di euro in 3 anni. L'Al Ahli continuerà a provarci: da Saudi sostengono che è il grande obiettivo del club. La famiglia di Piotr e mister Garcia vogliono la permanenza a Napoli. Il club resta pronto a cedere alla giusta offerta. Non sempre il danaro compra tutto. Ma Gabri Veiga si, molto più ‘vicino’ di quello che si immagini".