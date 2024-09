Chiariello provoca con sigaro e whisky e ribadisce: "I soldi ce li ha il Napoli!" | VIDEO

Di nuovo con sigaro, più l'aggiunta del whisky ("perché sono arrivati due scozzesi dal mercato"), Umberto Chiariello provoca così gli scettici sul mercato estivo del Napoli che avevano criticato le dichiarazioni estive del giornalista.

Umberto Chiariello questa sera a Campania Sport a Canale 21 ribadisce:

"De Laurentiis non ha badato a spese: 155mln senza vendere Osimhen! Poi c’è il mercato etico, mi volete dare per Osimhen 70+bonus e la rivendita per 90mln, vai in Arabia per 30mln all’anno. Invece gli arabi offrono 40 al giocatore all’anno e al Napoli 65 prendere o lasciare. Il Napoli allora fa l’accordo col Chelsea ma il giocatore rifiuta perché non si accorda con gli inglesi perché non si abbassa lo stipendio a 8mln. Allora sai che facciamo: ‘Vai ai giardinetti di via Ruoppolo come dice Chiariello e sei fuori rosa!’. Noi siamo il Napoli, siamo solidi e forti e ci abbiamo i soldi. E allora sapete che faccio? Mi fumo il sigaro e mi bevo il whisky in onore degli scozzesi e alla faccia vostra che non avete creduto. E Mario Rui finisce fuori rosa perché Valladolid, Nizza, Lille, Aris e San Paolo gli hanno offerto una barca di soldi. Ma lui ha detto no. A Napoli l’etica ha ancora un valore. Vale anche per quel farabutto che ha fatto la rapina a Neres, tu sei la vergogna di Napoli".