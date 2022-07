Chiariello: "Nessuno si permetta di dare del mercenario o traditore a Koulibaly. Su ADL leggo grande incoerenza"

Calciomercato Napoli - Tweet di Umberto Chiariello sulle vicende di mercato del Napoli:

"I più feroci critici di #ADL sono quelli che lo avevano contestato dicendo che aveva sbagliato a non mandare via prima gente che non aveva vinto niente. Ora che gli ultra30anni vanno via e si riparte x un ciclo nuovo, si condanna ADL x averli persi.

Che nessuno si permetta di dare del mercenario o peggio ancora del traditore a Koulibaly. Ha fatto la scelta giusta. La proposta del Chelsea era irrinunciabile: ca. 40 mln € in 4 anni e un club prestigioso in Premier. Lui ama Napoli ma non poteva dire di no"