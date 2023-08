Chiariello: "Mi aspetto che Gravina tenga fede alle sue parole: vogliamo gli audio dell'episodio incriminato"

Tweet di Umberto Chiariello su Gabriele Gravina:

"Adesso mi aspetto che il Presidente della FIGC GABRIELE GRAVINA tenga fede alle sue parole. Non ci basta la sospensione di Di Bello e di Fourneau (VAR), che andrebbe fatta a tempo indeterminato e rivisto il ruolo di internazionale del brindisino.

Adesso VOGLIAMO SENTIRE GLI AUDIO DELL’EPISODIO INCRIMINATO, come PROMESSO da Gravina, E SUBITO. O scompaiono come quelli di Orsato per i quali si è sostenuto che non esistevano? Anche ieri silenzio radio tra arbitro e Lissone? Var o Bar? GRAVINA HAI PARLATO DI TRASPARENZA. DIMOSTRALO O DIMETTITI".