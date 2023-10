Chiariello: "Griglia scudetto, ho una sensazione dopo le ultime partite del Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Lungo post Twitter del collega Umberto Chiariello all'indomani di Lecce-Napoli:

"Siamo solo alla settima di campionato e tra poco, fra la nona e la decima giornata, potremo tirare una prima linea per fare le prime somme e quindi emettere un primo (provvisore, parziale) giudizio più o meno attendibile, cioè dopo un primo quarto del campionato. Ho l’impressione che in questo momento la griglia scudetto dice sempre Napoli, seppur attardato ma che sembra essersi ritrovato, e le milanesi, che sono molto forti ma non sempre convincenti e continue. Sulla seconda linea per la quarta piazza vedo una lotta tra Atalanta e Juventus, con le romane (molto deludenti) attardate, che si giocano un posto in Europa League ed uno in Conference League con un’indecifrabile Fiorentina, prossima avversaria del Napoli e sempre ostica per gli azzurri. Completano per me il lato sinistro del tabellino della classifica Bologna e Torino. Allo stato, Empoli e Salernitana mi sembrano le più serie indiziate alla retrocessione perché palesemente più deboli dell’anno scorso (restano in lotta a mio giudizio Lecce e Frosinone, nonostante la buona partenza, oltre a Verona, Udinese e Cagliari soprattutto, non credo che lottino per salvarsi Monza e Genoa che mi sembrano superiori). Speriamo in un cambio di marcia dei granata e, se del caso, nel mercato di gennaio: la permanenza di Salerno in Serie A è un valore da salvaguardare per la nostra regione e per il Sud. Ovviamente i pronostici sono fatti per essere smentiti. Vediamo se fra due, tre partite potrò ripetere le stesse considerazioni, che vanno fatte adesso cum grano salis. Parafrasando Lucio Battisti, “chiamiamole se vuoi, impressioni…”