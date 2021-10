Napoli calcio - Tweet di Umberto Chiariello: "La giornata di ieri ha purtroppo detto 2 cose che sapevamo già: la Juve non è affatto morta anche se resta malata, e l’Inter resta la grande favorita. Quando si vincono di rimonta e non meritando partite come a Firenze e in casa del Sassuolo si lanciano segnali troppo importanti".