Cerchione: "Video TikTok su Osimhen solo una scusa per mettere pressione alla società e spingerla a rispettare la promessa di rinnovo"

Napoli - Il commento di Luca Cerchione in merito a quello che è stato il caso TikTok tra il Napoli e Osimhen:

"Il Napoli rifiuta 130mln dal Psg e 200mln dall’AlHilal per Osimhen, ma gli promette un rinnovo intorno ai 9mln netti a stagione che, però, non arriva mai al mittente. Nel mentre approda in panchina un allenatore che non mette il ragazzo nelle condizioni di ripetere, in termini numerici, la passata stagione. Non datemi del complottista se credo il video su TikTok sia solo una scusa per mettere pressione alla società e spingerla a rispettare la promessa di rinnovo. La gestione del calciatore, da parte del club, è stata patetica tanto quanto l’indignazione dello stesso per un video che, oggettivamente, non conteneva alcuna mancanza di rispetto. I panni sporchi si lavano in famiglia: Adl convochi Calenda quanto prima e sistemino la situazione. Ad ogni costo".