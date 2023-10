Cerchione: "Situazione Garcia sia da lezione ai tifosi, faccio un appello per il futuro..."

Notizie Calcio Napoli – Antonio Conte non siederà sulla panchina del Napoli, sulla quale rimane per ora Rudi Garcia. Il collega Luca Cerchione ha commentato la situazione su X:

"La querelle in merito alla panchina del Napoli serva da lezione ai tifosi partenopei: la delegittimazione pubblica di mister Garcia da parte del presidente non è stata il massimo in termini di eleganza e funzionalità - visto che non aveva ancora in mano il sostituto -, ma essendo il capo della società può permettersi di agire anche in questo modo; i supporters, invece, avrebbero dovuto difendere l’allenatore con ancora addosso i colori partenopei. Immagino il bel clima disteso durante l’allenamento odierno, e quanto sarà semplice preparare la trasferta di Verona, con i calciatori che sanno di avere un tecnico inviso a piazza e società. Per il bene del Napoli, si abbassino i toni e si lascino lavorare tutte le parti in causa, qualunque sarà il futuro".