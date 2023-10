Osimhen? Ecco quando arriveranno aggiornamenti dalla società, non prima di questa data

Notizie Calcio Napoli – I tifosi sono in apprensione per le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante si è procurato un infortunio con la la sua Nazionale e dalla Nigeria arrivano anche voci di problemi al tendine. Il Napoli fa sapere che prima di lunedì 16 ottobre non ci saranno notizie ufficiali in merito all’infortunio.