CdM - SSC Napoli, il silenzio stampa infranto sui social network

Ultimissime notizie Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi fa il punto sul silenzio stampa in casa SSC Napoli, iniziato lo scorso 21 febbraio dopo l'ennesima sconfitta in campionato. Gattuso non parlerà nemmeno alla vigilia di Milan-Napoli e probabilmente sarà costretto al silenzio fino a fine stagione. Sui social, però, il modo di aggirare il silenzio stampa si trova sempre.

SSC Napoli in silenzio stampa, ma non sui social

"A parlare ci pensano le foto, gli emoticon e i post dei social che a volte valgono più di mille parole spesso banali di inizio e fine gara", scrive il Corriere del Mezzogiorno, che segnala le attività social di Lorenzo Insigne dopo la doppietta contro il Bologna, ma anche i post di Victor Osimhen su Insragram o i messaggi di Bakayoko per la scomparsa di suo zio Hamed, premier della Costa d'Avorio. Su Instagram molto attivo anche Hirving Lozano, Ghoulam alle prese con la riabilitazione post-operazione, ma anche Dries Mertens. "Le notizie sui giocatori, quindi, nonostante il black-out con stampa, corrono sui social: ed è difficile silenziarli".