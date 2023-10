Fabrizio Corona continua a far parlare di sè in merito allo scandalo scommesse che ha sconvolto la Serie A. Al telefono con un giornalista del Corriere della Sera, Corona ammette candidamente di avere altri "50 nomi di giocatori di Serie A" invischiati nella vicenda scommesse, ma che non ha intenzione di comunicarli gratuitamente ed invita Cairo a pagargli 300mila euro per consegnargli l'esclusiva.

