Notizie - Caso Donnarumma che va avanti in Italia con San Siro che anche questa volta fischia l'ex portiere del Milan per quel passaggio non perdonato al PSG in passato per una questione economica. Fischi assordanti ogni volta che la palla è a Donnarumma e alla fine di Italia Ucraina è arrivato sui social un messaggio bellissimo dell'altro portiere della Nazionale Guglielmo Vicario:

"I fischi sono tosti quando sei in trasferta, figuriamoci in casa. Sei stato grande Gigio"