Napoli - CalcioNapoli24 sbarca anche su TikTok, per nuovi contenuti video: notizie, approfondimenti e tanto altro, con il lavoro quotidiano della nostra redazione in casa e in trasferta. Coprendo eventi, conferenze e le iniziative in giro per la città di Napoli legate alla squadra del cuore dei tifosi partenopei.

CalcioNapoli24 su TikTok