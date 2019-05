SportItalia - Scatto forte e pole position del Napoli per Di Lorenzo dell'Empoli. Costa tra i 7 e gli 8 mln

Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, ha twittato riguardo Giovanni Di Lorenzo, difensore destro dell'Empoli che piace tanto a diverse società di A tra cui proprio il Napoli. Confermata l'esclusiva di CalcioNapoli24.it datata 2 maggio

"Di Lorenzo, scatto forte e pole del Napoli".

Calciomercato Napoli, accelerata nelle ultime ore per Di Lorenzo

Una grande stagione, quella di Giovanni Di Lorenzo, terzino destro classe 1993 dell’Empoli. E uno scatto forte, nelle ultime ore, del Napoli dopo l’ennesima – eccellente – prestazione (con gol) per un contributo fondamentale alla sonante vittoria contro il Torino. Avevamo già accostato Di Lorenzo al Napoli, ma l’irruzione delle ultimissime ore può fare la differenza. Pole guadagnata, la valutazione che l’Empoli ha dato al cartellino è sempre stata tra i sette e gli otto milioni, con i bonus ci sono i margini per arrivare a una definizione. Per Di Lorenzo a gennaio c’era stato un forte pressing della Samp, ma era finito anche sul taccuino di Fiorentina e Lazio, con apprezzamenti dell’Inter. Ora il Napoli…