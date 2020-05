Brescia, Balotelli si difende: "Io non mi alleno? Non pensavo di essere invisibile"

La risposta di Mario Balotelli non si è fatta attendere. L'attaccante numero 45 è intervenuto postando una storia sul suo profilo Instagram: "Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente minuti di telecamere!", ha commentato SuperMario, riferendosi probabilmente al fatto di essersi allenato in due sessioni quotidiane (mercoledì e giovedì) durante la scorsa settimana. In alcuni giorni però Balotelli non si è presentato al campo di allenamento, come accaduto questa mattina.

Balo ha poi proseguito: "Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l'evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno TUTTO e capirete". Chissà cosa vorrà dire? Tra dubbi e poche certezze, ormai le strade tra il Brescia e il giocatore hanno preso due direzioni totalmente differenti.