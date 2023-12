"Il nostro Natale si è tinto di rosa", con un video Giacomo Raspadori e la sua Elisa Graziani hanno mostrato sui social il sesso della bimba in arrivo. L'attaccante azzurro attende quindi la nascita della sua primogenita, per il primo Natale da papà. E hanno scoperto il sesso in un Gender Reveal Party particolare, ovvero aprendo il panettone hanno scoperto il gusto che poteva essere rosa o azzurro.

Ecco il video: