Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Bargiggia ha commentato via social l'arrivo di Walter Mazzarri:

"Come sempre le cose le dico prima e ci metto la faccia: la scelta di Mazzarri è ad altissimo rischio. Il rischio, al minimo, di non entrare in Europa League la prossima stagione. Meglio essere chiari subito come lo ero stato con #Garcia il giorno dell'annuncio".