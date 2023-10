Notizie Calcio Napoli – Il collega Marco Azzi ha commentato sui social la vittoria del Napoli contro il Verona:

Il Napoli con le piccole vince per manifesta superiorità e anche col Verona c'è stata poca storia, al netto del calo di concentrazione nella mezzora finale. Attaccare e staccare la spina non è mai una buona idea: per voltare davvero pagina c'è bisogno di continuità.