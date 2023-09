Azzi: "Napoli, il pareggio non cancella i problemi. Due top azzurri irriconoscibili"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli, dopo una prestazione opaca a Marassi contro il Genoa, ha strappato un punto ai padroni di casa bloccando la gara sul 2-2. Il collega Marco Azzi ha commentato la gara tramite il suo profilo Twitter:

“Troppa frenesia, poco equilibrio e la perenne sensazione di una squadra che ha perso lucidità, con Osimhen e Kvaratskhelia irriconoscibili. Il pari non cancella i problemi del Napoli. Per ora Garcia e i giocatori non parlano la stessa lingua. C'è tanto da lavorare Genoa-Napoli”.