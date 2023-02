Dopo Sassuolo-Napoli 0-2, il giornalista Raffaele Auriemma si prende la sua rivincita con Dionisi, allenatore del Sassuolo. La settimana scorsa, parlando con Marocchi di Sky Sport, Dionisi gli aveva promesso che avrebbe provato a battere il Napoli.

Ultime notizie. Auriemma scrive sui social: "Dionisi si scusa con Marocchi per non aver mantenuto la promessa, ma per il bene e la credibilità del calcio italiano è meglio che lo scudetto lo vinca il Napoli".