Calcio Napoli - Tweet di Raffaele Auriemma sull'infortunio di Matteo Politano:

"Salterà #ItaliaUcraina oltre a #GenoaNapoli di campionato e probabilmente anche l'esordio in #ChampionsLeague tra Napoli e #Braga. Però, tutte queste critiche a #Spalletti per averlo utilizzato in #Nazionale mi sembrano stucchevoli, pretestuose e assurde".