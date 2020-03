Auriemma perplesso: "Juventus-Inter e le altre gare a porte chiuse sono state rinviate, perché per Napoli-Torino i tifosi granata potevano mettersi in viaggio?"

Ultimissime calcio Napoli - "Juventus-Inter e le altre a porte chiuse, rinviate perchè "trasmettere gare in stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese". Poi mercoledì si giocherà la Coppa Italia tra Juventus-Milan a porte aperte, ma senza tifosi provenienti da Milano. Cui prodest? Poi, per Napoli-Torino, i fan che vivono a Torino, dove c'è emergenza Coronavid19, potevano mettersi in viaggio in direzione Napoli. Idem per Lecce-Atalanta con i tifosi della Dea provenienti da altra zona oggetto di contagio, liberi di andare in Salento. Ripeto: cui prodest?": questo il tweet di Raffaele Auriemma sul proprio profilo social.