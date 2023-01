Inter Napoli in corso. L'attaccante Khvicha Kvaratskhelia marcato duramente dai difensori interisti, al punto che il giornalista Raffaele Auriemma scrive su Twitter: "Caro Kvaratskhelia, devi rassegnarti all’idea di essere diventato il bersaglio dei difensori che non sanno come fermarti in maniera regolare...".