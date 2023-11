Ultime news calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, ha commentato il giorno dopo l'arrivo di Walter Mazzarri al Napoli così via Twitter:

"Sono davvero curioso. Non ho mai visto giocare le sue squadre col 4-3-3, però lui stesso ha dichiarato di recente di aver studiato la squadra di Spalletti. Non ci resta che dargli fiducia per rimettere in moto una squadra appassita e demotivata: se lo merita".