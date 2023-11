Auriemma: "De Laurentiis infuriato? Vi dico cosa sta pensando dopo Napoli-Union Berlino"

Ultime news calcio Napoli - Il giornalista Raffaele Auriemma via social ha commentato così, nel post-partita, Napoli-Union Berlino:

"Non so se De Laurentiis davvero era infuriato ieri sera, di certo immagino quello che sta pensando: la sua squadra campione d'Italia con 16 punti di vantaggio sulla seconda ed eliminata lo scorso anno ai quarti di Champions dal Milan a causa di defezioni e sfortuna, oggi si lascia pareggiare in contropiede dall'Union Berlino che perdeva da 12 gare di fila ed è penultimo in Bundesliga e non è in grado di vincere più di due partite consecutivamente. Prima o poi bisognerà prenderne atto e decidere sul da farsi".