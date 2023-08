Napoli - Allenamento allo stadio Maradona quest’oggi per gli azzurri in vista di Napoli-Sassuolo di domani, debutto allo stadio di Fuorigrotta dopo l’esordio in assoluto in Serie A nello scorso weekend a Frosinone. Pochi tifosi ma grande entusiasmo al momento dell’arrivo dei giocatori al parcheggio dell’impianto calcistico.