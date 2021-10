Anguissa studia italiano e pubblica le sue prime parole: "Piano piano" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Tra le sorprese più piacevoli di questa prima parte di campionato in casa Napoli non si può non annoverare Zambo Anguissa, che con i suoi muscoli e la sua straordinaria tecnica si è impossessato della linea mediana azzurra ed ha già conquistato un posto riservato nel cuore dei tifosi.

Anguissa studia italiano

Il prossimo passo, però, per completare il suo processo di integrazione in azzurro è quello di imparare la lingua ed è per questo motivo che sta studiando l'italiano, come reso noto attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram e che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

