Ancelotti soddisfatto su Instagram: "Ottimo lavoro, questa squadra ha un grande potenziale!"

Ultime calcio Napoli - Una vittoria tanto sofferta quanto importante quella portata a casa dal Napoli sul campo della Fiorentina, con gli azzurri che, grazie a questi tre punti sudati, arrivano al big match contro la Juventus con il vento in poppa e l'entusiasmo alle stelle.

Carlo Ancelotti Napoli

Al di là delle sbavature, è parso sin da subito molto sereno e soddisfatto ieri sera il tecnico Carlo Ancelotti che ha ribadito una volta di più la sua felicità e soddisfazione con un bel post pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Ottimo lavoro. Questa squadra ha un grande potenziale, ha dimostrato la sua qualità".

Insomma, un ottimo modo per iniziare questo, con la squadra che continua in questo suo processo di crescita e che si candida sempre più fortemente ad un ruolo da protagonista assoluto di questo campionato che, per tutta la sua durata, promette davvero fuoco e fiamme. E sabato sul campo della Juventus, in tal senso, è un test a dir poco probante.