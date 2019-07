James lontano dal Napoli, Alvino offeso sui social: "Se vi appaga da un mancato bisogno fatelo pure"

"Se pensate che offendermi sulla questione James vi dà sollievo da una condizione di tensione psichica determinata da un mancato o ostacolato appagamento di un bisogno, fatelo pure senza remore. Buona giornata a tutti. Cu na bbona salute". Questo il tweet sfogo di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che continua a restare della sua idea sul passaggio ormai certo di James Rodriguez al Napoli. Questa convinzione, al momento, non ha ripagato le enormi aspettative dei tifosi.

Ad ogni modo condanniamo questa maleducazione dilagante esplosa sui social e non solo, perchè il calciomercato è imprevedibile e non è detto che gli affari vadano sempre in porto. Ci sono tante variabili, impazzite, che non sempre s'incastrano nel mondo giusto. Sfogare la propria rabbia contro chi racconta ogni giorno con passione le vicende dell'amata squadra del cuore è assolutamente ingiusto. Che sia Alvino o Pinco Pallino.