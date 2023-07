Alvino svela: "La clausola di Kim non ha scadenza 15 luglio"

Calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un dettaglio inedito riguardo la clausola rescissoria del coreano Kim. Ecco cosa ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter:

"La clausola di Kim non ha scadenza 15 luglio"

Poi durante la trasmissione 3 Tempo Speciale Dimaro in onda su Canale 8, ha dichiarato: “Ad oggi il Bayern Monaco non ha pagato la clausola per Kim al Napoli, di questo ne sono certo. Se il Bayern ha immaginato di mettere i soldi su un altro conto di transito in attesa di dirimere le questioni legali è un’altra storia, ma ad oggi i soldi non sono stati versati”.