Alvino non smentisce: "Conte al Teatro San Carlo? Libera interpretazione..." | FOTO

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il mio post del Teatro San Carlo? La mia vicinanza ai Borboni piuttosto che ai Savoia e visto che il Teatro San Carlo fu costruito dai Borbone e sarò sempre anti Savoia. E' un modo per magnificare i borboni in primis. Poi lascio a voi la libera interpretazione del post che ho pubblicato (ride ndr.). Conte al Napoli? Il week end me lo lascerei tranquillo, ma lunedì può essere un giorno importante. Il fatto che Conte non abbia offerte mi sa un po' della favola della volpe e l'uva".

Questo post di Carlo Alvino aveva lasciato intendere che De Laurentiis stesse organizzando la presentazione ufficiale di Antonio Conte al Napoli al Teatro San Carlo.