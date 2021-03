Alvino: "Gattuso? E' sbagliato dividersi tra i pro e i contro l'allenatore. Ma fino a fine stagione..."

Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, ha twittato nel prepartita di Napoli-Bologna:

"A poche ore da Napoli-Bologna, le partite già giocate diventano per molti argomento solo per attaccare o difendere Gattuso. Innocentisti e colpevolisti si sfidano a colpi di Tweet, post ed interviste. Si ascoltano e si sentono teorie più o meno astruse a favore delle due tesi. faziosità e partigianeria evidente, da entrambe le parti, spesso portano a negare finanche l'evidenza. Da qualsiasi parte la si guardi (pro o contro Gattuso) credo sia sbagliato dividersi, non fosse altro perché ci sono ancora tante partite da giocare e la spaccatura certamente non aiuta l'ambiente. Ma ormai così sarà fino a fine campionato. Speriamo che a perdere alla fine non siano solo i tifosi del Napoli. Il proverbio recita 'i ciucci si appiccicano e i barili si scassano'".