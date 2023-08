Alvino: "Conferenza Garcia? Cancellazione per motivi logistici diventata un giallo, non c'è nessuna paura"

Notizie Calcio Napoli - La conferenza stampa pre Sassuolo di Rudi Garcia luogo per per motivi tecnici e di modifiche in alcuni ambienti del centro sportivo di Castel Volturno che hanno richiesto più tempo di quello previsto. Questo è stato motivo per alcuni di ipotizzare una presunta paura del Napoli nell'affrontare quesiti di mercato a poche ore dalla beffa Gabri Veiga. Il collega Carlo Alvino ha commentato i fatti sul suo prfilo Twitter:

"Una conferenza annullata per dei lavori in sala stampa non ultimati in tempo solo a Napoli diventa un giallo e argomento di discussione e critica. Rudi Garcia parlerà regolarmente prima del match alla Tv che detiene i diritti ed in conferenza stampa a fine partita. Nessun giallo e nessuna “paura” di parlare dopo che è sfumato l’acquisto di Veiga. Ma a nuje ce piace accussì. Vero?",