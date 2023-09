Alvino attacca Osimhen: "Ha offeso la tifoseria! Rinnovo? Ha stretto la mano ad ADL ad agosto"

Ultime news SSC Napoli - Duro attacco via Twitter di Carlo Alvino dopo il gesto di Victor Osimhen:

"Dopo aver stretto la mano d Adl in agosto davanti a vari testimoni ed al suo agente, trovando l’accordo a 10 milioni di euro netti all’anno, Osimhen successivamente ha detto che non andava più bene… Poi vogliamo credere alla storiella di Tik Tok? La cosa che fa più male, il vero colpo al cuore di questa vicenda per quanto mi riguarda, è aver tolto le foto con la maglia dal profilo, un gesto da peccato mortale! Puoi avercela con tutti, caro Victor, ma questo gesto è solo una offesa alla tifoseria!".