"Poi si rizelano quando qualcuno parla di “vento del nord”... unici ad aver dato 3 in pagella ad Abisso. Incorreggibili. Faziosi oltre la decenza. Stanno preparando il terreno...". Con questo messaggio il giornalista Carlo Alvino attacca apertamente La Gazzetta dello Sport, il quotidiano che questa mattina aveva assegnato 3 in pagella ad Abisso, l'arbitro di Sampdoria-Napoli, il cui arbitraggio - secondo Gazzetta - avrebbe finito per favorire il Napoli.