Ultime notizie SSC Napoli - Carlo Alvino ha twittato dopo lo stop precauzionale di Victor Osimhen, ecco le sue parole:

"Come avevo ampiamente anticipato l’emarginato (?) Lozano è regolarmente in campo … poi si faranno tutte le dovute valutazioni di mercato … e per sgombrare il campo dagli equivoci la prossima amichevole vedrà regolarmente in campo Osimhen, tenuto fuori solo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento. NON FATE FILM INUTILI! #ForzaNapoliSempre".