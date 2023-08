Al–Qahtani non ha gradito lo stop alla trattativa per Victor Osimhen e per Zielinski all'Al Alhi e sui social ha attaccato De Laurentiis dopo che è stato soffiato Gabri Veiga. Questo il messaggio:

"Puoi tenerti il tuo giocatore, abbiamo il talento migliore (riferimento a Zielinski, ndr). Adesso c’è l’annuncio ufficiale, la prossima stagione verremo da te e prenderemo Lobotka. Togliti di mezzo così non ti puniremo ancora".